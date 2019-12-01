Украинский футболист забил гол "пушечным" выстрелом в чемпионате Беларуси

01 декабря 2019 г. 19:38
Автор: Виталий Лабскир
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Завершился чемпионат Беларуси-2019. Брестское "Динамо" уже в ранге досрочного чемпиона страны встречалось в заключительном туре против минского "Динамо". За команду и Бреста голом-красавцем отметился украинский футболист Александр Нойок.

Нойок на 58-й минуте матча мощно пробил с 30-ти метров под пперекладину ворот соперника, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Видео гола Нойока ниже в видеообзоре матча на 3:25.

В итоге же "Динамо" (Брест) победило 3:1 и финишировало на 1-м месте с 75 очками, набранными в 30-ти турах. БАТЭ из Борисова, становившися до сих пор чемпионом Беларуси 14 лет подряд, финишироваг на 2-м месте с 70-ю очками.

Видео: 

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