Украинский футболист забил гол "пушечным" выстрелом в чемпионате Беларуси

Завершился чемпионат Беларуси-2019. Брестское "Динамо" уже в ранге досрочного чемпиона страны встречалось в заключительном туре против минского "Динамо". За команду и Бреста голом-красавцем отметился украинский футболист Александр Нойок.

Нойок на 58-й минуте матча мощно пробил с 30-ти метров под пперекладину ворот соперника, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Видео гола Нойока ниже в видеообзоре матча на 3:25.

В итоге же "Динамо" (Брест) победило 3:1 и финишировало на 1-м месте с 75 очками, набранными в 30-ти турах. БАТЭ из Борисова, становившися до сих пор чемпионом Беларуси 14 лет подряд, финишироваг на 2-м месте с 70-ю очками.