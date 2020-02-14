Полиция открыла дело из-за завышения стоимости домика Деда Мороза в Харькове - ХАЦ

Правоохранители подозревают завышение стоимости домика Деда Мороза, который был установлен на площади Свободы в Харькове.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные в постановлении Дзержинского районного суда г. Харькова.

По мнению следствия, работники СКП «Харьковзеленстрой» приобрели временное сборно-разборное здание (домик Деда Мороза) по завышенным ценам.

Как напомнили в ХАЦ, коммунальщики приобрели в ООО "Мгрупп" дом Деда Мороза за 6200000 гривен.

Общая площадь нового дома Деда Мороза составляет 170 кв.м. Основа несущих конструкций здания должна быть сконструирована с опорами, которые регулируются по высоте, которые должны быть соединены между собой с помощью балочной системы из деревянных и металлических элементов.

Напомним, по данным ХАЦ, всего на подготовку к Новому Году в Харькове потратили 75 миллионов гривен.