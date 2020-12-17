Биография Кернеса: реальная история мэра Харькова и борьба за наследство

Официальная биография Кернеса и биография, которую знают в городе, заметно отличаются. По данным сайта горсовета, трудовой путь он начал на заводе, работал на госпредприятиях, потом с первых лет независимости занялся бизнесом, стал юристом и кандидатом наук госуправления, с 2002 года работает на благо харьковчан: сначала - депутатом, затем - секретарем горсовета, а с 2010 года - мэром.

В медиа же неоднократно сообщалось о связи Кернеса с криминалитетом, о том, что его университетами были игры в наперстки, а в биографии есть истории о пребывании в СИЗО и психиатрической клинике. Чем именно занимался Кернес-бизнесмен, горожанам до конца не понятно, но капитал он собрал немалый. И когда он стал публичным лицом, обнародовались только такие активы как отель Националь, часть 7 канала, компания «Финэкс-капитал», которая платит мэру миллионные дивиденды и управляет его активами. А фактически контролирует большое количество городских подрядчиков, через которые проходят бюджетные деньги.

Как депутат Кернес был активен как в горсовете, так и в округе – организовывал массовые мероприятия, участвовал в митингах. Партии менял так часто, как это было ему нужно. В 2004-м он быстро сменил оранжевый шарф на синий, с легкостью стал доверенным лицом Михаила Добкина и фактически за него выиграл выборы, и фактически за него руководил городом.

Когда Добкин стал губернатором, выборы 2010-м Кернес выиграл у Авакова с перевесом всего 0,63% и то при наличии давления на комиссии, сомнительном подсчете голосов и привлечению админресурса. Но после этого все силы были брошены на завоевание симпатий электората. Было зачищено информационное поле, медиа критикующих Кернеса и тех, что проводили расследование о его хозяйственной деятельности, в первую очередь АТН, были отключены от эфира.

Огромные средства, начиная от строительства дороги через парк Горького, вкладывались в пиар проекты мэра, что нравилось избирателю. Как, впрочем, и специфическая манера руководить городом с помощью пинков и ненормативной лексики. При этом были созданы глобальные схемы передачи земли общины частным лицам под видом ЖСК, система «откатов» при освоении бюджета фирмами, близкими к городским чиновникам, переподчинение бизнеса и рынков городской власти.

Правоохранители открыли десятки уголовных производств, но ни по одному из них Кернесу даже не было объявлено подозрение. Даже такие явные провокации, как руководство так называемыми «белоперчаточниками», участие в уголовном наркоскандале с покушением на депутата Олега Медведева и похищения евромайдановцев сошли Кернесу с рук.

Юлия Биденко, политолог

Є факт політичних домовленостей і гнучкостей. І при правління Порошенка, і за часів Зеленського Геннадій Кернес йшов на певні компроміси, демонстративно підтримував переможців. І, власне, через це переслідування у тому розмірі, яке очікувала опозиція, вони не відбувались. І друге: це дійсно заточеність і концентрація ресурсів в руках уже померлого міського голови.

Даже участие в откровенно сепаратисткой коллаборации и фактически благословение «русской весны» в Харькове в 2014-м не лишили Кернеса кресла мэра. Но в апреле того же года на него было совершено покушение, которое сделало его инвалидом и фактически подорвало здоровье настолько, что он не перенес «ковид». Причиной покушения, по данным СМИ, стали финансовые махинации, в том числе - с российским криминалитетом, что подтвердило заказное убийство друга Кернеса Юрия Димента.

Но все эти скандалы, как и коллапс коммунальных сетей и схемы распределения бюджета, были неинтересны избирателям, которые за последние десятилетия привыкли к принципу "Пусть ворует, но ничего не делает", и голосовали за Кернеса и его команду, которая не готова уходить из горсовета и нести ответственность за схемы.

Но эксперты уверены, эпоха Кернеса уже закончилась.

Никита Таранчук, политолог

Важно сегодня понять самое главное, что эпоха Кернеса уже завершена, и вряд ли у нас ожидается ближайшее время какой-то стабильный транзит перехода власти. Сейчас слишком много игроков, которые, скажем по-простому, хотят позариться и поиграть на харьковском поле – это Офис Президента, это группа Авакова, это здесь местные элиты, это, возможно, и Ахметов через Михаила Добкина. То есть, в принципе, нас ожидает нешуточная борьба за реальную власть в городе.

Игорь Полищук, политолог

Місто таке, доволі сучасне. Буде, звичайно, такий період транзитивності, як ми кажемо. Переходу від влади одного мера до іншого. Тому що тепер будуть перевибори – це однозначно, і я думаю, що десь у березні, у квітні, я думаю, що Харків вже отримає нового мера.

Вопрос только в том, кто до даты выборов наберет достаточно популярности, чтобы за него проголосовали избиратели.