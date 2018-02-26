В Харькове выявили очередной случай заболевания корью

26 февраля 2018 г. 16:32
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Сегодня  зафиксировали очередной случай заболевания корью в жилом микрорайоне на поселке Жуковского в Харькове.

Диагноз «корь» у взрослого подтвердили медики 28-й харьковской городской больницы.

Больного госпитализировали.

В настоящее время специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в начале 2018 года в Харьковской области зарегистрировали 2 случая кори в Харьковской области: 30-летняя жительница Харьковской области заболела корью во время отдыха на горнолыжном курорте Буковель. Через несколько дней корью заболел ее муж.

В начале  февраля в Харькове мужчина заболел корью после командировки в Одессе. 

Также в феврале студент из Донецкой области, который учился в Харькове, заболел корью. 

 

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