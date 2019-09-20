Французский режиссер провел мастер-класс для студентов

Студенты университета искусств надевают специальные костюмы. Они оборудованы датчиками, которые передают данные от движений человека, загружая их в специальную программу.

Французский режиссер и педагог, который приехал в Харьков с мастер классом рассказывает, технологию «захвата движений» в театральных спектаклях использует около 5-ти лет. До сих пор она была распространена только в кинематографе и компьютерных играх.

Жорж Ганьоре, французский режиссер и педагог

Спеціальна програма реконструює через дані, які подаються цими датчиками, скелет людини і її рухи. Ми робимо це в режимі реального часу, тож актор може поринути у 3D вимір. Це дуже цікаво, бо з одного боку на сцені присутні актори фізичні, до яких ми звикли, а з іншого боку, ми стикаємся з віртуальними акторами у 3D просторі і ми маємо склеїти це разом

Режиссер в своей работе сочетает на первый взгляд разные вещи – современные IT-технологии и театральное искусство. В Харьков на мастер-класс «Диалог между актером и цифровым «аватаром» приехал в рамках проекта «Театральное окно в Европу», который призван объединить театральные культуры разных стран.

Дмитрий Терновой, куратор программы «Театральное окно в Европу»

Появляется проекция, которую они называют «аватар», дальше на экране появляется этот «аватар», с ним может происходить всё что угодно. Во-первых, он повторяет твои движения и, когда у тебя возникает «аватар», таких «аватаров» может быть, если ты запрограммируешь, - 10, 20, 30, 50, 100. То есть, это, представьте, огромной экран, на котором 100 фигур делают одновременно движения

Куратор программы рассказывает, возможности технологии «захвата движений» на самом деле просто безграничны, их можно использовать для оформления спектаклей и сценографии. Попробовать же себя в качестве цифрового «аватара» смогут несколько десятков студентов.

Арман, студент второго курса

Так как костюма всего лишь два, нам необходимо было записать предварительно действия, чтоб потом запустить его на экране, и на этом фоне, собственно говоря, разыгрывать сценку. Относительно зеркала - это интересный опыт, потому что ты как будто наблюдаешь за собой со стороны

Студенты разыграли на сцене спектакль «Тень» Андерсена. Говорят, работать интересно и необычно одновременно.

Мария, студентка второго курса

Актерски — это как физический театр, то есть, ты думаешь телом, но при этом плюс 500 уровней сложности, потому что ориентация себя в пространстве, и нужно думать еще со стороны программы. То есть, я как актер, я попыталась зайти в пространство и действовать так, как оно существует, а Жорж говорит, мы можем поменять систему координат, камеру…

Программу «Театральное окно в Европу» начал в 2011 году харьковский «Театр на Жуках», для того, чтобы ознакомить студентов с театральными культурами и школами Европы.