На Харківщині пожеж через ворожі обстріли не зафіксовано – ДСНС

Протягом доби з 3 по 4 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж;
3 – для надання допомоги населенню;
3 – інший виїзд.
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.
3 липня в Ізюмському районі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець Ізюма. Він отримав множинні поранення рук, ніг та тіла. Наразі постраждалий перебуває у місцевій лікарні.
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