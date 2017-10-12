Без воды, отопления и канализации. В Харькове двоих детей забрали у родителей, пренебрегающих своими обязанностями

12 октября 2017 г. 17:41
Автор: Вилен Мода
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Окна забиты досками, полуразрушенные стены и крыша, полная антисанитария и отсутствие систем коммуникаций. Последние годы, рассказывает один из сотрудников шиномонтажа, этот дом по улице Гольдберговской пользуется популярностью среди лиц без определенного места жительства: по ночам здесь часто слышно их крики и ругательства. Именно в таких ужасных условиях, жила двухлетняя девочка, пока этот факт не обнаружили сотрудники социальной службы и управления ювенальной превенции.

 Александр, работник СТО

Здесь пацан и девка живут. Приходит какая-то шайка неизвестная. Ну там с ребенком они сюда приходят. Ну правда я слышал там плакал он 00,22 Пьяная мать вот это же лазит, приезжали по-моему вчера полиция. Здесь женщины были я не знаю, что они здесь ходили, ходили ... никуда не могли попасть. Замок поставили, пацаны приезжали, вырезали они все полностью. Они же начали выгонять. Типа они говорят нам бабушка оставила дом. В общем бомжи обнаглели.

Практически аналогичную ситуацию двумя днями ранее ювеналы наблюдали и в Новобаварском районе. Правда, здесь от такого ужасного родительского "опеки" страдал пятилетний мальчик. Обоих детей направили на обследование в 24 городскую поликлинику. В отношении же их родителей, рассказывает старший инспектор отдела ювенальной превенции Константин Шеремет, составлен админматериалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Константин Шеремет, инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

И в первом и во-втором случае детей воспитывают мамы, самостоятельно.  Эти мамы злоупотребляют алкогольными напитками и практически никакого внимания воспитанию своих детей не уделяют. Дети находились в условиях опять же таки повторюсь антисанитарные - было очень грязно, для детей не было предусмотрено не самостоятельного места для обучения, не места где ребенок спит, где принимает пищу. Абсолютно никаких условий не создано.

В ближайшее время, говорят в полиции, будет решаться вопрос о лишении родительских прав через суд и передачу детей органам социальной опеки.

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