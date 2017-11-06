Доступ на сессию для каждого украинца и дополнительное помещение. Харьковские активисты предлагают изменить регламент горсовета

Настаивать на участии в пленарных заседаниях городского совета харьковские активисты начали еще во времена Революции Достоинства. Тогда они пытались не только прорваться в сессионный зал, но и провести народную люстрацию, из-за чего некоторые народные избранники оказывались в мусорных баках. Вскоре активистам предоставили доступ к заседаниям, но после победы Майдана ажиотаж вокруг открытости мэрии утих. Снова этот вопрос харьковчане начали активно обсуждать в июне этого года, когда центральный вход здания горсовета был заблокирован. Как сообщили в мэрии – из-за потерянных ключей, правда, разблокировали дверь сразу после личного распоряжения мэра. Во второй раз активисты и оппозиционные депутаты не смогли попасть в сессионный зал уже в сентябре – входы в мэрию были закрыты, на дверях – открученные ручки. Чиновники ответили – всем желающим мест не хватило.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Согласно регламента Харьковского городского совета необходимо написать обращение для того, чтобы находиться во время сессии Харьковского городского совета в зале. Мы получили 56 обращений, 20 было удовлетворено, 36 - было отказано. Весь ресурс свободных мест в зале был востребован.

На октябрьскую внеочередную сессию горсовета нескольким активистам попасть удалось, но харьковчане уверены – доступ должен быть открытым постоянно. Больше десятка общественных организаций Харькова даже подготовили проект изменений в регламенте. Среди основных положений проекта – разрешение посещать сессии не только харьковчанам, но и жителям других регионов Украины.

Дарья Говорун, активистка общественного объединения "Харківська реформаторська коаліція":

Ми залишаємо у нашій редакції тільки паспорт України без вказівки на прописку, тому що громадянин України - це більше широке поняття, йому не обовязково бути прописаним у місті Харкові, по-друге - приналдежність до тієї чи іншої території як спосіб доступу до міської ради - це є проявом дискримінації.

Кроме того, активисты настаивают – в случае, если в сессионном зале места для всех желающих посетить заседание не хватит, в мэрии должны предоставить дополнительное помещение. Кроме того, там также предлагают транслировать сессию в прямом эфире и предоставлять всем присутствующим возможность высказаться во время обсуждения вопросов повестки дня.

Дарья Говорун, активистка общественного объединения "Харківська реформаторська коаліція":

Ми пропонуємо, щоб у випадку, коли особи, які подали заяви, отримали відповіді, що справді місць немає, щоб міська рада організовувала можливість в інших приміщеннях бути присутніми з трансляцією відповідних засідань.

Александра Щукина, активистка общественного объединения "Харківська реформаторська коаліція":

Ми не знаємо пустять нас чи не пустять, але розумієте, віра та сподівання - це не категорія права та закону. Ми повинні мати чіткі та прозорі правила, за якими матимемо змогу реалізувати свої права, тому регламент, який діє у міській раді, необхідно вдосконалити і зробити кращим.

Свои пропозиции об изменении регламента активисты планируют направить в мэрию, кроме того уже написали заявления об участии в следующей сессии горсовета. Если же положительных изменений не произойдет, подчеркивают представители общественных организаций, будут обращаться в суд.