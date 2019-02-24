В Москве попал в реанимацию режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер Георгий Данелия был госпитализирован в Москве с воспалением легких и находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на супругу режиссера Галину Данелию.

"Георгий Николаевич в стабильно тяжелом состоянии. Но ему стабилизировали дыхание, и сейчас уже есть какая-то мини-положительная динамика", - сказала собеседница журналистов.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси.

В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм".

После окончания курсов начал работать на "Мосфильме" режиссером-постановщиком.

Известность и народную любовь ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве" (1963), "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).