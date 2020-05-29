Скандальный кадровый провал в «Укроборонпроме»: главой безопасности Харьковского бронетанкового завода имени Малышева назначили предателя

Начальником службы безопасности Харьковского танкового завода имени Малышева был назначен Вадим Полях, который уехал в РФ, сотрудничал там с милицией, а еще призывал в 2014 году ввести в Харьков «русские танки-избавители». Об этом пишет на своей странице в Facebook Юрий Бутусов - редактор "Цензор.НЕТ".

"Вчера в одном из российских блогов, который ведут в интересах российских спецслужб сотрудники Центра анализа стратегий и технологий о ситуации в Украине, было выложено интервью с Вадимом Поляхом - беженцем из Украины российскому изданию «Орёл-регион», которое судя по дате было опубликовано по дате 7 мая 2014 года. Интервью является полностью украинофобским, в русле российской пропаганды, там много выдающихся цитат, ожидание российских танков в Украине, рассказы про страшных нацистов и что 90 % в Харькове ждут Россию. Главное, что Полях заявляет, что получает вид на жительство в РФ, что собирается забрать в Россию семью, и получить работу в управлении МВД Орловской области РФ, и что он договаривался с начальником милиции области Савенковым", - написал Бутусов.

Все дело в том, что Вадим Полях два месяца назад был назначен главой безопасности Харьковского бронетанкового завода имени Малышева, прошёл спецпроверку, получил доступ к гостайне! То есть владеет самой секретной информацией. В «Укроборонпроме» подтвердили, что информация достоверная и Полях действительно прошёл конкурс и был назначен на высокую должность, однако вчера сразу же был уволен после поступления новых данных.

По этому поводу Цензор.нет получил комментарий начальника Службы безопасности концерна Константина Бушуева: « Полях у нас больше не работает - немедленно, как только выяснились данные факты, он был уволен решением генерального директора Концерна. Полях перед назначением прошёл все проверки: полиграф и специальную проверку службы безопасности. Проверки ничего не показали. Проверяло СБУ Харьковской области, спецпроверку он прошёл и только после этого он был принят на работу. Как только вчера мы получили информацию, примерно в 17 было принято решение о увольнении. Все материалы мы немедленно передали в департамент контрразведки СБУ, будем сотрудничать с расследованием. Проводим на предприятии служебную проверку. Отмечу, что Полях работал на предприятии несколько месяцев».

Вот так руководство «Укроборонпрома» совершило скандальный кадровый провал.