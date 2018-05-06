В Харькове СБУ задержала подозреваемых в нападении на ветерана АТО

06 мая 2018 г. 18:47
Источник: Обозреватель.ua
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В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт.

Молодые люди позиционируют себя как антифашисты, сообщают источники Oбозреватель.UA.

Одна из задержанных рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — "б*ндеровец" и его нужно наказать.

Они недолго преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем они убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус.

Примечательно, что один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.

Как сообщалось, 2 мая в Киеве на ул. Константиновская банда из четырех человек напала на ветерана АТО Дмитрия Вербича. Они нанесли удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком. "Киборг" был госпитализирован в областную больницу, ему сделали операцию.

Позже полиция показала видео с нападением на Вербича.

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