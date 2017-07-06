Вирус Petya, как форс-мажор. Предприятия могут оштрафовать за невовремя поданную документацию

Неработающие отделения ряда банков, закрытые почтовые сервисы. В конце июня небывалая хакерская атака парализовала работу ряда предприятий. Вирус поражал систему Windows, шифруя все данные на компьютерах. Пострадали не только государственные учреждения, но и бизнес-сруктуры, в частности банки. Правда, сказать о том, что ущерб стал настоящей катастрофой для украинской экономики, нельзя, уверен экономист Сергей Беренда.

Сергей Беренда, экономист:

Да, вы что-то недозаработаете, да, транзакции какие-то будут идти дольше. Но я не думаю, что здесь будет какой-то очевидный ущерб. Недозаработаем - да, тут гораздо актуальнее вопрос защиты таких объектов как атомные электростанции.

Но если сам вирус добрался не до всех компьютеров, то вот его последствия коснулись большего количества предпринимателей. Атака поразила именно сервера ГФС, поэтому в это время невозможно было отправить отчетность. А не соблюдение законных сроков влечет за собой штрафы.

Олег Драгунов, юрист "Ассоциации частных работодателей":

100 тысяч если одна накладная НДС то есть 10% - это 10 тысяч. Потому что ну под 40% мало кто попадет, потому что это 2 месяца нерегистрации. В основном все попадут под 10%, там до 15 дней задержки.

Несмотря на то, что экономика всегда сопряжена с форс-мажорами и в каждом контракте этому уделяется отдельный пункт, в Налоговом кодексе их нет, отмечает Драгунов. Подобные сбои в системе автоматически влекут за собой большой поток необоснованных штрафов, что не может устраивать плательщиков налогов. Первыми забили тревогу в Министерстве финансов. Чиновники выступили с инициативой внести изменения в Налоговый кодекс и освободить от штрафов тех предпринимателей, которые столкнулись с проблемами регистрации налоговых накладных в период с 1 по 15 июля. Но, по мнению юриста, это не решает ситуации с форс-мажорами, поскольку изменение касается лишь одного случая.

Олег Драгунов, юрист "Ассоциации частных работодателей":

Ну не каждый раз надо министерствам, ДФС, или финансовым, Кабинету министров или громадськости, опять таки, писать пропозицію. Это должно быть в кодексе и должно быть прописано, что штрафные санкции в каких-то случаях могут не применяться. Потому что у нас кодекс, получается, каждые полгода вносятся какие-то изменения.

Правда пока и этот законопроект будет предложен на рассмотрение депутатам неясно. В его отсутствие Минифин рекомендует обращаться в Торгово-промышленную палату и киберполицию за подтверждением форс-мажора.