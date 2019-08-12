Жутчайший перелом носа после удара коленом

После боя по смешанным единоборствам на проигравшего спортсмена было в буквальном смысле страшно смотреть.

В столице Уругвая - Монтеведео состоялся турнир UFC Fight Night 156. "Боем вечера" был признан поединок между бразильцем Висенте Луке и Майком Перри из США.

В третем раунде Перри пропустил от Луке удар коленом в нос. От этого удара нос Перри сломался и жутко изогнулся.

По завершении трех раундов Луке был признан победителем раздельным решением судей.

За признание "боем вечера" Луке и Перри дополнительно получили по 50 тысяч долларов призовых.

Майк Перри после боя угодил на операционный стол. Операция на сломанном носе продолжалась дольше, чем планировалось, поскольку, как оказалось, он получил и другие повреждения лица.

Через месяц Перри собирается жениться.