 

Жутчайший перелом носа после удара коленом

12 августа 2019 г. 13:44
Автор: Виталий Лабскир
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После боя по смешанным единоборствам на проигравшего спортсмена было в буквальном смысле страшно смотреть.

В столице Уругвая - Монтеведео состоялся турнир UFC Fight Night 156. "Боем вечера" был признан поединок между бразильцем Висенте Луке и Майком Перри из США.

В третем раунде Перри пропустил от Луке удар коленом в нос. От этого удара нос Перри сломался и жутко изогнулся.

По завершении трех раундов Луке был признан победителем раздельным решением судей.

За признание "боем вечера" Луке и Перри дополнительно получили по 50 тысяч долларов призовых.

Майк Перри после боя угодил на операционный стол. Операция на сломанном носе продолжалась дольше, чем планировалось, поскольку, как оказалось, он получил и другие повреждения лица.

Через месяц Перри собирается жениться.

Видео: 

Mike Perry vs Vicente Luque | broken Nose

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