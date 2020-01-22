В честь Дня Соборности Украины прошел концерт

22 января 2020 г. 17:20
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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 22 января в областной филармонии состоялся концерт, посвященный Дню Соборности Украины. 

Гостями мероприятия стали более полтысячи харьковчан и жителей области - представители общественности, студенты. От руководства области их поздравил начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына.

«22 января - особый день в истории Украины. В этот день в 1918 году Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, что фактически стало провозглашением независимости Украины. Уже через год состоялось официальное провозглашение Акта Злуки УНР и ЗУНР», - обратился к присутствующим начальник управления.

Он также отметил, что крайне важно, чтобы эту дату помнило молодое поколение украинцев, ведь тогда удастся сохранять историческое сознание. 

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