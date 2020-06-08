В Украине обсервация не обязательна - ее можно заменить на самоизоляцию

Лицо, прибывшее в Украину из-за рубежа, должно на выбор пройти самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома" или обсервацию в определенных местах. Об этом во время онлайн-брифинга напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, является ли обсервация обязательной для лица, вернувшегося из-за границы, можно ли ее заменить самоизоляцией.

"Человек, приезжающий в Украину, по прибытию должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома". И это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности установить это приложение или нет возможности где-то проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации. Мы четко определили места этого наблюдения", - заявил Степанов.

Он уточнил, что в каждой области четко определены места для прохождения обсервации лиц, которые прибыли из-за границы и не имеют возможности самоизолироваться.