Дело о страшном ДТП на пересечении Гагарина и Одесской. Состоялось первое заседание суда, обвиняемый признал вину

Страшное ДТП на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской, в котором погибли двое мотоциклистов случилось 20 мая. Мотоцикл Сузуки направлялся из центра в сторону аэропорта, около 10 вечера выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Митцубиши. В момент удара водителя байка и его пассажира отбросило на несколько метров. Один из мужчин от полученных травм погиб на месте, второй умер в больнице, спасти его медики не смогли. Как сообщили после в полиции, на видео с камер наблюдения, установленных возле перекрестка было отчетливо видно - мотоцикл двигался по главной дороге на разрешающий сигнал светофора, в то время как водитель Митцубиши проигнорировал дорожные знаки и свернул налево, хотя движение в этом месте разрешено только прямо и направо. Мужчине, который был за рулем авто избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, вскоре дело было передано в суд. Сегодня состоялось первое заседание по сути. Под стенами Червонозаводского суда с самого утра - около двух десятков байкеров, друзья и родственники погибших мотоциклистов Олег Корецкого и Андрея Терехова. Они возмущаются, в постановлении суда после предварительного заседания была указана совершенно иная санкция статьи, по которой обвиняется водитель Митцубиши, нежели та, что была изначально. Поэтому переживают - таким образом мужчина сможет избежать справедливого наказания.

Эдуард Третьяков, друг погибших:

В витяге, который мы получили на предварительном заседании у нас почему-то резко поменялась санкция статьи, по которой будет рассматриваться дело. С части 3 на часть 2-ю. И нам это откровенно говоря не нравится. Я не верю, что такие опечатки происходят случайно, что это какие-то недоработки. Поэтому сейчас мы собрались, чтобы показать, что мы есть, что мы следим за продвижением дела. И что любые такие странные опечатки мы не оставим без ответа.

Алеся Маркова, сестра погибшего мотоциклиста:

При санкции - от 5 до 10 мы расчитываем на максимальное суровое наказание. Учитывая то, что раскаяния, простите, я не вижу по сей день. ни у него, ни у его семьи.

На скамье подсудимых - 36-летний Андрей Русанов. Именно его обвиняют в смерти водителя мотоцикла Сузуки и его пассажира. В начале слушания судья сообщает, что изменение санкции статьи в предыдущем постановлении - ошибочно и отмечает, что оно исправлено - далее дело рассматривается именно по части третьей стати 286-й - а именно "Нарушение правил дорожного движение, которое привело к смерти нескольких людей". После - подсудимый заявляет ходатайство, в котором требует удалить из зала заседания представителей СМИ.

Андрей Русанов, обвиняемый:

Я не хочу огласки. Прошу оградить меня от СМИ. - Обгрунтуйте. У нас відкритий судовий процес. На якій підставі? - Ну я не хочу этого.

Однако судья ходатайство обвиняемого по делу о страшном ДТП отклоняет и далее дело продолжают слушать в открытом режиме. Тем временем, адвокаты родственников погибших озвучивают требования, указанные в исках - это возмещение материального и морального ущерба. Общая сумма - больше миллиона гривен. Адвокат обвиняемого подчеркивает, его подзащитный свою вину в создании ДТП признает, а вот с выплатами потерпевшим в качестве возмещения ущерба согласен не полностью.

Владимир Данилевич, адвокат обвиняемого:

Мой клиент признает вину - то, что касательно совершения им ДТП, он признает её полностью. То, что касается возмещения заявленных исков - как он сказал в судебном заседании, он признает частично, то есть 100 тысяч семье Терехова и 100 тысяч семье Корецкого. Это на сегодняшний день его позиция.

Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Следующее заседание по делу о ДТП на пересечении проспекта Гагарина и Одесской состоится 8 сентября.