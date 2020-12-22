На Южном вокзале в метро у пассажира нашли героин: мужчину арестовали

На станции метро «Южный вокзал» в Харькове полицейские задержали пассажира, у которого нашли при себе нарковещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, на станции метро сотрудники отдела полиции в метрополитене вместе с инспектором-кинологом остановили мужчину, на которого среагировала служебная собака. При личном досмотре у него полицейские изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.

По словам заместителя начальника - начальника следственного отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области Ксении Тимченко, в свертках находилось особо опасное наркотическое средство - героин.

Также при осмотре личных вещей задержанного полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с таким же наркотиком и две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения весом около 150 граммов.

Мужчину задержали, а вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование. Эксперты дали заключение, согласно которому в свертках находился героин весом около 12 граммов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.