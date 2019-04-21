«Хочется, чтобы порядок был!» Что говорят избиратели на участках

На Харьковщине все избирательные участки сегодня открылись вовремя.

Напомним, всего в регионе созданы 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок. Для обеспечения охраны на участках дежурят почти 9 тысяч правоохранителей.

Ситуация на участках спокойная. За ходом голосования следят наблюдатели от кандидатов.

Они следят за возможными нарушениями, направленными на срыв процесса.

Так, наблюдатели от движения «Честно» зафиксировали на одном из участков нарушение порядка размещения информационных плакатов о кандидатах в президенты.

Согласно законодательству, они должны располагаться в алфавитном порядке.

После замечания представителя Движения члены УИК разместили плакаты в правильном порядке.

Пока больших очередей нет.

Как рассказали на одном из участков, расположенных в центре города - первый пик посещений участков они ожидают в 11 часов.

Татьяна Печенежская, председатель УИК №157

Наша ДВК открылась вовремя, в 8 утра у нас уже пришли избиратели. Первый был мужчина у нас - как для почина, проголосовал и ушел, а потом уже потихоньку пошли люди. По предыдущему туру - пик будет с 11 до часу, или до полвторого, но если посмотреть на погоду - погода прекрасная еще будет, когда люди приедут с дач, это 100%. Вот после 18-ти все в последнюю минуту прибегут голосовать

Поделились своими впечатлениями и избиратели, пришедшие проголосовать.

Нелли Шевченко, избиратель

Хочеться, щоб порядок був, в другому варіанті – це буде шуткуючи, а так не буває в державній роботі

Юлия, избиратель