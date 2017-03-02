 

В Украине объявлен траур из-за аварии на шахте

02 марта 2017 г. 15:47
Источник: Левый берег
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о всеукраинском трауре из-за аварии на шахте "Степная" возле Червонограда.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии на Львовщине. Соответствующий указ подписан сегодня. Также Петр Порошенко поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдение норм безопасности производства", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 2 марта на шахте №10 "Степная" предприятия"Львовуголь" прогремел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке - 34 горняка, из которых восемь погибли.

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