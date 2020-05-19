Зеленский завтра даст пресс-конференцию

19 мая 2020 г. 12:00
Источник: Левый берег

Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию 20 мая.

Информацию об этом официально подтвердили в Офисе президента.

Пресс-конференция начнется в 10:30 в Мариинском дворце.

В связи с карантинными мерами количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии будет ограничено.

Пресс-конференция будет транслироваться по телевидению, а также в социальных сетях Офиса президента. 

Напомним, что Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по случаю первого года на должности. Вместо этого его Офис опубликовал фильм "Год президента Зеленского".

Тогда сообщалось, что глава государства не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.

Первой и пока единственной масштабной пресс-конференцией Зеленского был так называемый пресс-марафон 10 октября, который прошел на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market. Тогда общение президента с журналистами разных СМИ затянулось на 14 часов. 

 

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