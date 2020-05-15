Кондиционер в доме: за и против®

Кондиционеры используются во многих помещениях, помогая человеку чувствовать себя комфортнее во время жары. Но при неправильной эксплуатации эти устройства могут стать угрозой для здоровья. Поэтому перед тем, как купить кондиционер, полезно изучить все преимущества и недостатки его использования.

Виды кондиционеров

В зависимости от мощности и сферы применения, все кондиционеры делятся на три большие группы — бытовые, полупромышленные и промышленные. В частном доме или квартире используются устройства первой группы, которые имеют мощность до 7 кВт и предназначены для охлаждения воздуха в помещениях площадью до 100 кв. м.

Основные виды бытовых кондиционеров:

Оконные. Такие устройства имеют самую низкую стоимость и отличаются простотой монтажа. Они сделаны в виде блока, который врезается в оконный проем. Мобильные. Кондиционер визуально напоминает тумбу с колесами и гибким воздуховодом, который выводится наружу через окно или отверстие в стене. Такое устройство можно установить самостоятельно и легко перемещать из одного помещения в другое. Сплит-система. Такой кондиционер состоит из двух блоков, соединенных друг с другом герметичным шлангом. Один из блоков устанавливается внутри помещения, а второй — на улице. Воздух поглощается внешним блоком, охлаждается внутри соединительной трубки, наполненной хладагентом, а затем выпускается в помещение через внутренний блок. Мультисистема. Используется для одновременного охлаждения воздуха в нескольких комнатах. Она состоит из внешнего блока, к которому могут подключаться до 5 внутренних устройств, расположенных в соседних помещениях.

Плюсы установки кондиционера в доме

Использование кондиционера в жилом помещении имеет много преимуществ. Основные достоинства устройств:

поддержание комфортной температуры воздуха в любое время года;

сравнительно низкий уровень шума;

устранение сырости в помещении;

отсутствие насекомых благодаря использованию устройства при закрытых окнах и дверях;

равномерная вентиляция пространства комнаты;

очищение воздуха от бактерий, частиц пыли и пыльцы растений, клещей, шерсти животных;

высокая энергоэффективность;

возможность включения и выключения устройства по мере необходимости.

Недостатки кондиционера

Несмотря на большое количество плюсов, использование кондиционера имеет свои минусы. Основные недостатки устройства:

накопление грибковых спор и патогенных микроорганизмов при отсутствии правильного обслуживания устройства;

разнос содержащихся в воздухе вирусных частиц по всему помещению;

использование в приборе фреона, способного при разложении выделять токсичные для человека вещества;

создание ощутимой разницы между температурой внутри помещения и температурой воздуха на улице;

сушка воздуха, приводящая к пересыханию слизистых оболочек человека и повышению восприимчивости организма к респираторным инфекциям.

Советы по уходу за кондиционером

После установки кондиционирующей системы необходимо правильно ухаживать за ней, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу устройства. Для этого достаточно выполнять такие действия:

выполнять самостоятельную чистку воздушных фильтров 1 раз в 2 недели — для этого их снимают, а затем промывают водой;

не держать возле кондиционера токсичные химические вещества, краски, очистители;

регулярно проверять исправность вентиляторов устройства;

каждые 1–3 месяца вызывать специалиста для профессиональной чистки блоков кондиционера от мусора, пыли и налета от выхлопных газов.

При появлении признаков неисправности устройства необходимо немедленно обратится в сервисный центр. О наличии поломки могут свидетельствовать такие особенности работы кондиционера:

усиление шума во время эксплуатации устройства;

вытекание жидкости из внутреннего блока;

нагревание сетевого шнура;

появление кода неисправности на дисплее;

сбои в работе автоматического выключателя.

В интернет-магазине Air-conditioner можно найти разные виды кондиционеров. Любое устройство легко купить в режиме онлайн, оформив доставку в свой город. Установка кондиционера выполняется опытными специалистами с использованием высококачественных монтажных материалов.