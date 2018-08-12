В Харькове иномарка на литовских номерах насмерть сбила мужчину

12 августа 2018 г. 10:36

12 августа около 2:14 на улице Сумской неизвестный на автомобиле "Ауди" с номерными знаками литовской регистрации сбил мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель иномарки бросил автомобиль на месте совершения ДТП и скрылся. Сейчас полиция устанавливает его личность и местонахождение.

Личность потерпевшего также устанавливают.

Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

 

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