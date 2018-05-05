В Золочевском районе при купании на пруду утонул мужчина

3 мая спасателям поступило сообщение о том, что на пруду «Байрак» в селе Писаревка Золочевского района утонул человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, обратившиеся сообщили, что трое жителей соседнего мела Довжик отдыхали на берегу этого водоема.
Купаться на данном водном объекте запрещено. Несмотря на это, один из отдыхающих, 1970 года, полез в воду, нырнул и ушел под воду.
4 мая водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Харьковской области провели поисковые работы, нашли и подняли тело погибшего на поверхность.
Окончательные обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.
Спасатели призывают граждан быть осторожными во время купания и отдыха у водоемов.