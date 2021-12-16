Техногенная катастрофа в самом центре Харькова

Потоп на Пушкинской. Сегодня днем ​кипяток из системы отопления фактически уничтожил несколько квартир

Этот водопад из горячей воды в собственном подъезде сняли жители улицы Пушкинской — дома, который находится прямо напротив торгово-развлекательного центра. Первыми то, что надвинулась большая беда, почувствовали на себе владельцы квартир последнего, шестого этажа, когда с потолка всех комнат начала течь вода.

Александр, житель 6-го этажа:

Залезли с соседом на чердак. А там идут трубы подачи отопления по дому — стояк основной. И весь чердак в пару. И с него метров на 15 на 20 — струя там такая, как ото, гидрант включили вовсю

В трубе системы отопления, которая уже давно дышала на ладан, появилась очередная дыра, и кипяток под давлением стал заливать дом.

Оксана, проживающая на шестом этаже, не может сдержать слез. Мало того, что квартира, фактически, разрушена до основания – отвалился потолок, залита вся мебель и вещи, да еще и в буквальном смысле экстренно пришлось спасать ее ближайшего члена семьи.

Оксана, жительница 6-го этажа:

Нас всё залило. Всё это, видите, обрушения. Вот здесь на диване, на кровати, лежала моя мама. Моей маме 81 год. Она почти не ходит. На нее частично упал потолок. Сейчас мы звоним в теплосети. Они говорят — мы не виновны, вот пускай с ЖЕКа приходят, всё выясняют.

Мать удалось перенести в соседнюю квартиру, которая пострадала немного меньше.

А это жильцы 5-го этажа выносят в подъезд на одеяле фрагменты разрушенного потолка. В квартирах настоящий потоп. Сами же люди в буквальном смысле в шоке.

Екатерина, жительница 5-го этажа:

Прорвало теплосеть. Вода полилась. Над 6-м этажом. И, вот, пожалуйста, смотрите, у нас потолки попадали. Мы все мокрые, грязные ходим. Убираем. Вычищаем.

Потолком, отвалившимся на 5-м этаже, еще и был заблокирован ребенок. К счастью, травм удалось избежать.

Вообще здание затопило от последнего этажа до первого. Люди рассказывают, что из местного отделения Жилкомсервиса пришел представитель и сделал несколько фотоснимков. И еще отключили отопление. Так что ночью и в ближайшие дни этих людей, пострадавших из-за потопа, ожидает испытание не только водой, но и холодом.