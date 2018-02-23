В Харьковской области задержали несовершеннолетних незаконных лесорубов

В лесополосе возле села Новая Гусаровка Балаклейского района правоохранители зафиксировали факт вырубки более десятка деревьев белой акации и клена. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались двое 17-летних жителей села Новая Гусаровка. Один из ребят уже имел проблемы с законом из-за имущественные преступления.

Нарушители пояснили, что таким образом решили подзаработать.

Во время осмотра территории следователи изъяли три куба древесины различных пород, бензопилу и канистру с горючим.

Сумму ущерба, нанесенного лесному фонду, устанавливают.

Уголовное производство открыто по статье 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого.