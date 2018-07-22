Белью ответил на вызов Усика

Украинский боксер превого тяжелого веса Александр Усик, разгромив в Москве россиянина Мурата Гассиева, и бросившего прямо в ринге вызов провести бой британцу Тони Белью, выступающему в супертяжелой весовой категории, получил быстрый ответ.

Усик, находясь в ринге, поинтересовался после боя с Гассиевым, готов ли Белью.

На что Белью ответил буквально через пару часов через соцсети:

Я готов с самого рождения. Давай сделаем это.

Усик, ради боя с Белью, готов подняться в супертяжелый вес, либо ждет Белью в тяжелом. Также Усик готов провести такой поединок на родине британца.