Белью ответил на вызов Усика

22 июля 2018 г. 19:25
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Украинский боксер превого тяжелого веса Александр Усик, разгромив в Москве россиянина Мурата Гассиева, и бросившего прямо в ринге вызов провести бой британцу Тони Белью, выступающему в супертяжелой весовой категории, получил быстрый ответ.

Усик, находясь в ринге, поинтересовался после боя с Гассиевым, готов ли Белью.

На что Белью ответил буквально через пару часов через соцсети:

Я готов с самого рождения. Давай сделаем это.

Усик, ради боя с Белью, готов подняться в супертяжелый вес, либо ждет Белью в тяжелом. Также Усик готов провести такой поединок на родине британца.

 

 

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