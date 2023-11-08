На Північній Салтівці планують ввімкнути фонарі на кількох вулицях

КП «Міськсвітло» запланувало включення зовнішнього освітлення «червоних ліній» на низці вулиць Північної Салтівки.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У тестовому режимі планують вмикати вуличні ліхтарі на вул. Леся Сердюка (від вул. Бучми до вул. Н. Ужвій), вул. Наталії Ужвій (від вул. Леся Сердюка до вул. Гвардійців-Широнінців), вул. Гвардійців-Широнінців (від вул. Н. Ужвій до вул. Дружби Народів), вул. Дружби Народів (від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Леся Сердюка), вул. Метробудівників (непарна сторона від вул. Леся Сердюка до вул. Гвардійців-Широнінців).

Як повідомили на підприємстві «Міськсвітло», завдяки реконструкції там було відновлено роботу 336 світильників та понад 10 км мереж.

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