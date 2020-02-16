На Донбассе - 10 обстрелов за сутки

16 февраля 2020 г. 11:00
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В субботу, 15 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке штаба ООС.

Вражеские обстрелы зафиксированы у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, дважды - вблизи Широкино, возле Травневого, Новолуганского и трижды - в районе населенного пункта Орехово.

Как отмечается, вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

В воскресенье, 16 февраля, российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь с нашей стороны нет.

Ранее же, 14 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский военный.

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