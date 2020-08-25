Нокаут ударом в корпус

25 августа 2020 г. 18:51
Автор: Виталий Лабскир
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Первый после длительной короанвирусной паузы вечер профессионального бокса состоялся в Казахстане.

В его главном бою дебютировал по профессионалам бывший капитан любительской сборной Казахстана, серебряный призер любительских чемпионатов мира 2017 и 2019 гг. Камшыбек Конкабаев.

В рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Конкабаев дрался со совим земляком Исой Акбербаевым, у которого это был уже 22-й профессиональный бой.

Конкабаев нокаутировал своего соперника на последней минуте 2-го раунда мощным ударом в корпус.

Ниже на видео нокаутирующий удар на 10:15.

Видео: 

KAMSHYBEK KUNKABAYEV PRO DEBUT

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