 

Отравление на Харьковщине: семья из пяти человек в больнице после употребления грибов

02 марта 2017 г. 17:22
Автор: Лариса Говина
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Пятерых человек с подозрением на отравление грибами доставили в областную инфекционную больницу сегодня ночью. Все пострадавшие - родственники, накануне вечером они собрались семьей за ужином. Через пару часов после того, как начали принимать пищу, им стало плохо, появилась рвота и боли в животе, поэтому сразу же вызвали "скорую". Первую помощь им оказали еще в Золочевской районной больнице. После опроса пациентов, говорят врачи, оказалось что все пятеро поступивших употребляли консервированные грибы, поэтому ночью их решили направить в Харьков. Одна из пострадавших  - Валентина рассказывает, грибы не покупали, законсервировали в прошлом году сами и уверена, что ими отравиться точно не могли. Женщина говорит, разбирается в грибах хорошо, а "рядовка", которую ели всей семьёй накануне, вполне безопасна и съедобна.  

 Валентина, пострадавшая:

В меню были грибы, но кроме грибов было много еды. Я думаю после грибов быстро бы не прошло так. Мы нормально все себя чувствуем.

Сейчас состояние пациентов медики действительно оценивают как удовлетворительное. Но подчеркивают, первичные симптомы отравления грибами или других пищевых инфекций похожи, поэтому определить точную причину можно будет только после проведения всех исследований. У пострадавших были взяты все необходимые анализы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Павел Нартов, гл. врач Хар. обл. клин. инф. больницы:

В настоящее время мы проводим дифференциальный диагноз пищевой токсикоинфекции, и отравление грибами тоже у нас звучит. Для того, чтобы исключить и подтвердить этот диагноз нужно определенное время и провести дополнительные исследования, бактериологические, клинические, биохимические.

В харьковской областной инфекционной больнице пятеро пострадавших будут находиться еще несколько дней. В том случае, если диагноз отравления грибами подтвердится, их переведут в другое медучреждение, в отделение токсикологии.

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