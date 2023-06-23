6 сімей Харкова отримали пільгові кредити на житло

Завдяки фінансуванню з бюджету Харківської міської територіальної громади у червні пільгові кредити на житло отримали шість сімей.

Як повідомили в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, загальна сума фінансування цього місяця склала 8 млн грн за двома програмами: – кредити молодим сім’ям та одиноким громадянам;- житлове кредитування учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції (АТО).

«Кандидати та їхні сім’ї висловлюють подяку Харківській міській територіальній громаді та Харківському регіональному управлінню Держмолодьжитла за допомогу, яка дала змогу втілити мрію про житло у реальність», – зазначили в установі.

Нагадаємо, за рішенням Харківського міського голови Ігоря Терехова у травні була поновлена дія Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки. Минулого місяця кредити на власне житло отримали три молоді родини на загальну суму 4,7 млн грн.

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