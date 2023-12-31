У Харкові на маршрут вийшов трамвай №12

Трамвай №12 вийшов сьогодні, 31 грудня, на маршрут, що сполучає Південний вокзал та Центральний парк.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, трамваї курсують так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – розворотне коло «Центральний парк».

У департаменті попросили харків’ян не паркувати транспортні засоби на шляху руху трамваїв, зокрема, на вул. Трінклера біля Сумського ринку.

Нагадаємо, що трамвай за цим маршрутом не курсував з перших днів повномасштабного вторгнення.

Для його відновлення комунальники відремонтували пошкоджені колію і контактну мережу.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”