В Харькове завелся каннибал (фото, видео)

Напомним, что тело неизвестного мужчины нашли 11 октября в Немышлянском районе. . Эксперты обнаружили у мужчины травмы, на отдельных участках были срезаны мягкие ткани и кожа, а голова отделена от туловища. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Силовики оперативно установили личность погибшего. Им оказался 45-летний харьковчанин, который числился в розыске с 7 октября как пропавший без вести. Раньше мужчина работал инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел. В последнее время погибший нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

По словам его брата, тот видел в последний раз родственника 4 октября. Мужчины поссорились, потерпевший оставил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым семья его не видела.

Для поиска преступников была создана специальная следственно-оперативная группа Так, к оперативникам поступила информация, что в день исчезновения погибшего видели в компании двух мужчин, которые проводили время за бутылкой.

Полицейские установили их личности. Это житель Великобурлукского района и его 20-летний сын. 13 октября их задержали. По месту жительства подозреваемых на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие улики.

По словам задержанных, 4 октября они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином и вместе распивали спиртное. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой. Во время застолья между хозяин квартиры и гостем возник конфликт. В результате мужчина убил экс-патрульного ударом ножа в шею.

На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, парень рассказал, что отец варил человеческое мясо и ел.

10 октября мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. Злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором.

Задержанные также проверяются на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской области, связанных с фактами без вести пропавших людей.

Подробности выясняются.