Строительство электродепо на Алексеевской линии метрополитена в разгаре. В рамках рабочего визита стройплощадку посетил Олег Ляшко

Первым пунктом в программе рабочего визита лидера радикальной партии стал этот стройплощадку на проспекте Людвига Свободы.

Здесь работает тяжелая техника, краны - вскоре это электродепо будет обслуживать Алексеевскую ветку метрополитена.

Наталья Линник, директор КП "Харьковская дирекция строительства метрополитена"

Ведется бетонирование конструкций. Мы подошли к Окружной дороге своим котлованом и незамедлительно в начале марта должны открыть объезд по Окружной дороге для того, чтобы обеспечить дальше раскрытие котлована и сооружение тоннелей и соединительной ветки к электродепо. Да, работы ведутся по графику, финансирование работает как часы

Из-за недостатка финансирования открытия станции Победа, обещанного еще в 2014 году, пришлось ждать до августа 2017го.

Теперь, благодаря фракции Радикальной партии ситуацию удалось переломить.

Олег Ляшко, лидер радикальной партии, нардеп

Харків справді приклад для всієї України, тому що єдине місто, де будується метро. І в бюджеті на нинішній рік, за нашою ініціативою передбачені державні гарантії, які дали можливість отримати кредит 320 мільйонів евро на будівництво нових станцій метро в Харкові. Це означає якісний, безпечний і сучасний вид транспорту

Нардеп не только познакомился с планом проекта лично, а и поблагодарил рабочих за тяжелый труд ...