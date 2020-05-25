Нетрезвый водитель разбил авто об дерево и пытался откупиться от патрульных

Сегодня днем на проспекте Архитектора Алешина, 12 врезался в дерево автомобиль Audi 80.

Медпомощь водителю авто не потребовалась. Во время оформления ДТП патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения: тест на драгере показал 2,15 промилле.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Audi предложил патрульным тысячу гривен, чтобы избежать ответственности за нетрезвое вождение.

На предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки служебному лицу мужчина не реагировал, поэтому патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

На водителя Audi были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.