Забрали штатив и бросали камни: на съемочную группу "АТН" произошло нападение

Сегодня, 14 июля, на съемочную группу «АТН» произошло нападение.

При выезде на место происшествия во время съемок сюжета о самоубийстве харьковчанки, задушившей 10-летнего сына, на корреспондента и оператора напал мужчина.

Злоумышленник отобрал у оператора штатив от видеокамеры и бросился на припаркованный рядом автомобиль, за которым тот пытался спрятаться, и оторвал дверные ручки, а затем в съемочную группу полетели камни.

Журналисту и оператору пришлось покинуть место нападения.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

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