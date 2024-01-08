В Україні різко зросло споживання електроенергії

В Україні у понеділок споживання електроенергії на 13,4% перевищило показники 5 січня.

Громадянам необхідно ощадливо споживати електрику, повідомило Укренерго.

Сьогодні, 8 січня, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» фіксує збільшення споживання електроенергії.

«Вже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня – п’ятниці, 5 січня, на 13,4%.

Причина – початок робочого тижня та значне посилення похолодання в усіх регіонах України.

Крім того, в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду», – йдеться в повідомленні.

Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень.

В Укренерго наголошують, для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, дотримуйтеся простих правил раціонального використання електроприладів упродовж дня:

• вимкніть «зайве» світло в приміщеннях;

• не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;

• вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;

• витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”