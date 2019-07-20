 

В Житомирской области испортили более 700 бюллетеней

20 июля 2019 г. 18:33
Источник: УНИАН

В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней для голосования на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Как сообщает Гражданская сеть ОПОРА, штамп «выбыл» поставили не напротив фамилии кандидата, который отказался баллотироваться, а напротив другого.

«Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп «выбыл» не на того кандидата. 717 бюллетеней было проштамповано. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени», - сказал наблюдатель ОПОРЫ.

В комментарии ОПОРЕ председатель УИК №181323 заверил, что ошибка была допущена  . Окружная избирательная комиссия написала соответствующее обращение в ЦИК и ожидает получения новых бюллетеней.

Также секретарь ОИК уведомил об инциденте полицию.

 

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