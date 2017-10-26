Не только посещать, но и развивать: в харьковском экопарке стартует новый социальный проект

Фельдман Экопарк ежегодно посещают около 2 миллионов людей, рассказывают в мультикомплексе, теперь он становится по-настоящему народным. Наблюдательный Совет международного Благотворительного Фонда Александра Фельдмана стал инициатором создания нового социального проекта.

Андрей Рощупкин, директор Фельдман Экопарк:

Это программа расчитана абсолютно на всех, кто хочет принять участие в развитии экопарка. Изначально парк был создан для людей, для их духовного и физического развития, для полноценного отдыха на природе.

Программа «Народный Экопарк» - возможность для посетителей предложить собственные идеи по поводу развития ландшафтного парка, и вскоре воплотить их в жизнь. Это могут быть социальные, спортивные или культурные проекты.

Максим Водка, директор МБФ "Фонд Александра Фельдмана":

Папа Римский благословил дубовую аллею - высаживание в экопарке и на территории Украины. Сегодня много интересных вещей происходит, но глубокое убеждение основателя нашего фонда, Александра Фельдмана, что важнейший участник развития этот проект - это именно харьковчане, жители Харьковщины.

В рамках программы «Народный Экопарк» рассмотрят все предложенные идеи. Тем временем, авторы планируют сделать проект более масштабным – для этого консультируются с коллегами из разных стран мира.