Не только посещать, но и развивать: в харьковском экопарке стартует новый социальный проект

26 октября 2017 г. 18:15
42 просмотра

Фельдман Экопарк ежегодно посещают около 2 миллионов людей, рассказывают в мультикомплексе, теперь он становится по-настоящему народным. Наблюдательный Совет международного Благотворительного Фонда Александра Фельдмана стал инициатором создания нового социального проекта.

 

Андрей Рощупкин, директор Фельдман Экопарк:

 

Это программа расчитана абсолютно на всех, кто хочет принять участие в развитии экопарка. Изначально парк был создан для людей, для их духовного и физического развития, для полноценного отдыха на природе.

 

Программа «Народный Экопарк» - возможность для посетителей предложить собственные идеи по поводу развития ландшафтного парка, и вскоре воплотить их в жизнь. Это могут быть социальные, спортивные или культурные проекты.

 

Максим Водка, директор МБФ "Фонд Александра Фельдмана":

 

Папа Римский благословил дубовую аллею - высаживание в экопарке и на территории Украины.  Сегодня много интересных вещей происходит, но глубокое убеждение основателя нашего фонда, Александра Фельдмана, что важнейший участник развития этот проект - это именно харьковчане, жители Харьковщины.

 

В рамках программы «Народный Экопарк» рассмотрят все предложенные идеи. Тем временем, авторы планируют сделать проект более масштабным – для этого консультируются с коллегами из разных стран мира.

Видео: 

В харьковском экопарке стартует новый социальный проект - 26.10.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.