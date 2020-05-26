Кабмин уволил главу Госгеокадастра

26 мая 2020 г. 14:35
Источник: Левый берег
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Кабинет министров в понедельник уволил руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

Об этом говорится в распоряжении правительства №566-р от 25 мая.

Башлык уволен в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", которая позволяет менять руководителей государственных органов в течение четырех месяцев после смены правительства.

Управлять Госгеокадастром временно будет его первая заместительница Юлия Мороз, назначенная уже при новом премьере.

Напомним, что Денис Башлык выиграл конкурс на эту должность. До этого он был директором Департамента международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре.

 

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