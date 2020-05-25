Трамп отдал свою президентскую зарплату на борьбу с коронавирусом

25 мая 2020 г. 17:25
Источник: Укринформ
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Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, которая составляет от 400 до 450 тысяч долларов в год на борьбу с коронавирусом. Об этом американский президент написал в Twitter.

«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату - от 400 до 450 тысяч долларов в год - назад правительству. Последний чек был передан на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID-19. Это большая честь», - говорится в сообщении.

К своей публикации президент США прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил 100 тыс. долларов - всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года - на разработку лекарств против коронавируса.

По состоянию на утро 25 мая США и дальше остаются наиболее пораженной коронавирусом страной мира: здесь почти 1,69 млн случаев инфицирования, из них более 99 тысяч летальных.

 

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