Масштабный пожар в Жихоре уничтожил жилой дом и несколько хозяйственных построек

Вода! - Есть водаааа.

Это улица Новопролетарская в поселке Жихорь. Здесь все в дыму, и только слышно, как по Мерефянскому шоссе под сиренами одна за другой едут пожарные машины.

Алена с дочкой, вооружившись лопатами и вилами, идут защищать свои дома. Некоторые гасят огонь, который распространяется сухой травой, из шлангов, ведрами. В ход идет все. Болотами огонь добрался почти дома женщины - и это уже не первый раз, жалуется Алена.

Алена, местная жительница

Постоянно это робиться, сколько раз обращались к властям к полиции - ничего не робиться для защиты граждан. Постоянно здесь жгут, вот там, вот, делают мусорку, поджигают, чтобы этого мусора не было, и оно все идет на дома. Посмотрите, куда идет, вот туда могло пойти, не дай Бог лес займется — это вообще будет ужас.

Хлопот добавляют проблемы с водой, говорят местные, колонок на улице нет. Все били собственные скважины во дворах, добраться туда пожарным трудно - так что приходится постоянно уезжать, дабы пополнить запасы воды.

Надежда, местная жительница

Немає колонок, вообще по этой улице нет колонок, их и не было никогда. По проекту они когда-то должны были быть, но их никогда никто не делал.

Ирина, местная жительница

Ребята лопатами вручную прокапывали землю, чтобы не подошли к этим домам к трасе. Там и шифер трещал, он, женщины плачут на той стороне — это те, которые там живут.

По данным ГСЧС, пожарные тушат сразу несколько очагов огня. Всего над ликвидацией пожара работают 15 автоцистерн, с полсотни человек личного состава ГСЧС, местная пожарная команда поселка Васищево, пожарный поезд, 3 автоцистерны для подвоза воды коммунального предприятия и столько же автоцистерн Октябрьского лесхоза.

А это уже улица Камышовая - здесь местные тоже отбивают огонь от огородов, рассказывает Анатолий.

Анатолий, местный житель

У нас пока нет, потому что мы тушили со свих насосов, соседи, я, и там тоже люди тушат. Гидрант почти не работает, он давно не работает, так ото вода течет, у него набрать, вот, пожарки не могут набрать.

Пожар на Камышовой наделал значительного бедствия, на месте работает полиция, дежурит скорая помощь. Огонь здесь распространялся слишком быстро и перекинулся на здания.

Когда потушили здесь, начало гореть здесь, и у них закончилась вода.

Александр тоже спешит гасить тлеющий огонь, его дом забор к забору граничит с выгоревшими дотла заброшенным домом. Огонь принес и его двору беды - уничтожен сарай, от него осталась лишь коробка. Рядом сгоревшие дотла еще три здания.

Александр

Заброшенный, вот, дом, вот, был жилой и за ним еще одна заброшка.

Владелец сгоревшего помещения от общения отказался, но представители власти сообщили: у его семьи есть где жить, поэтому в уже подготовленное на случай эвакуации помещение он не поедет. А вопрос возмещения ущерба должны решить местные власти, представители которой тоже приехали на место пожара.

Елена Замулина, зав. сектором по работе с органами самоорганизации населения Основянского района

Будет решаться на уровне Анны Александровны и Харьковского городского совета. Для этого была локализована наша школа для того, чтобы людям было можно где-то переночевать.

По предварительным оценкам, огонь охватил 30 гектаров площади, причина возгорания устанавливается.

Полиция по факту пожаров в поселке Жихорь открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 - это нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.