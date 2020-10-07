Водитель сбил 16-летнюю девушку на “зебре”: подросток в больнице

В полночь водитель иномарки сбил девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Ее с многочисленными травмами и ушибами доставили в больницу.

Пострадавшей только шестнадцать. В скорой рассказали, что у нее также открытая черепно-мозговая травма. Наезд совершил водитель БМВ, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства. Местные рассказывают, что этот перекресток довольно опасный и днем.

Карина Чичиян, местная жительница:

Пешеход неприятный, мягко говоря. И с детьми, и с животными, и очень большой поток людей. И в принципе для машин тоже неудобно, потому что резкое торможение и, естественно, дистанция не всегда соблюдается. Ну, я даже не сощитаю - много случаев. И да, есть случаи авариев, а есть те моменты - секунда до. Авария не случается, но опасность от этого не уменьшается.

Похожая авария произошла на Салтовке: неизвестный сбил 9-летнего мальчика на пешем переходе и скрылся с места происшествия. Ребенок чудом отделался лишь ушибами, а его самокат разлетелся вдребезги. Мальчика забрала скорая.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Там, на щастя, у дитини травми неважкі. Є перелом нижньої третини гомілки і все, забої мяких тканин.

Также на Салтовке, возле ТРЦ Караван, водитель Ланоса не справился с управлением и влетел в светофор, поэтому на этом участке долгое время были пробки. А светофор на перекрестке улиц Барабашова и Героев Труда не работал и сегодня днем.

В общем, только за минувшие сутки по городу произошло 29 ДТП, из них - шесть с травмированными. На Харьковщине ежедневно патрулирует 17 нарядов, которые следят за соблюдением правил дорожного движения. За месяц копы зафиксировали более три тысячи правонарушений.

Самые распространенные - вождение в нетрезвом состоянии, без водительских удостоверений, пассажиры и водители не пользуются ремнем безопасности. А пешеходы перебегают дорогу на красный свет или в неустановленных местах.