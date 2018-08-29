"Мы получили 19 автоматов и выдвинулись на выручку к ребятам,"- о трагедии Иловайска вспоминает Олег Черкашин

Ему 44 года, у него трое детей и сотни собратьев. В 2014 году Олег Черкашин бросил успешный строительный бизнес в Харькове и записался добровольцем на Донбасс. До войны на востоке он хотя и держал в руках оружие, но это было только на охоте.

Когда командир выстроил новобранцев и предложил пойти на помощь к ребятам, чтобы прорвать окружение Иловайского «котла», Черкашин поблагодарил Бога, что умеет стрелять

ОЛЕГ ЧЕРКАШИН, позывной «Испанец», боец ​​батальона «Донбасс»

Нас построили, роту новобранцев, и сообщили о том, что батальон попал в окружение, ситуация тяжелая, но у нас есть всего 19 автоматов, и дали команду: кто готов взять в руки оружие и идти на выручку ребятам - сделать шаг вперед. Я оказался в числе тех, кто вышел, мы получили эти 19 автоматов и выдвинулись на выручку батальона

Но штурм не состоялся, ведь силы неприятеля и техника значительно превышали возможности украинских военных. Иловайск был в тройном окружении, поэтому добробатовцы уже встречали своих, после создания гуманитарного коридора, рассказывает Олег:

ОЛЕГ ЧЕРКАШИН, позывной «Испанец», боец ​​батальона «Донбасс»

В районе 27-29 числа мы встретили колонну раненых , которую отпустили боевики, она прибыла в Курахово, тяжелых - сразу на Днепропетровск, а не особо - оказывали помощь на месте, и финал всего этого, что я видел, я принимал участие, когда освобождали в конце декабря наших сто ребят, с батальона и мы их сопровождали, мы их провели, посадили, на самолет провели, для нашего батальона… это последний аккорд Иловайской трагедии

Он пришел в батальон «Донбасс» в начале августа 2014 года, а свою войну он закончил в 2016-м в Широкино. За все время - ни одной царапины, улыбается Олег, видимо из-за счастливого позывного "Испанец".

После того, как оказался в мирном Харькове, в строительную отрасль он уже не вернулся. Хотелось сплотить вокруг себя АТОвцев, чтобы было общее дело, и чтобы семьи можно было кормить. У Черкашина и его команды получилось: они создали охранное агентство, которое работает за пределами Харькова и имеет уже 200 рабочих мест

ОЛЕГ ЧЕРКАШИН, позывной «Испанец», боец ​​батальона «Донбасс»

Мы полтора года работаем, и что самое главное - мы вместе, тебя все понимают, можно поговорить, второй момент- у нас есть возможность кормить семьи, у нас есть уверенность в завтрашнем дне, и мы трудимся- не побоюсь этого слова, мы - самая большая организация в Украине для участников АТО сегодня

Когда Олег Черкашин пришел в батальон "Донбасс" в 2014 году, их было чуть больше шести сотен, через полтора года, по внутренней статистике, каждый шестой погиб и почти половина батальона получили ранения.

Согласно данным Национального военно-исторического музея, в боях за Иловайск 7-31 августа 2014-го погибли 368 украинских бойцов, пропавшими без вести в результате боев под Иловайском в 2014 году на сегодня остаются 84 военнослужащих, 11 находятся в заложниках у ОРДЛО.