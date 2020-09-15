Харьковчанина подозревают подделке рецептов и сбыте сильнодействующих медпрепаратов

15 сентября 2020 г. 17:37
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Правоохранители сообщили 42-летнему харьковчанину о подозрении по факту незаконного приобретения с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств, совершенного повторно, а также по факту подделки и использовании заведомо поддельного официального документа (ч .ч.1, 3, 4 ст. 358, ч . 3 ст. 321 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что 42-летний мужчина длительное время подделывал рецептурные бланки для выписывания лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Затем указанные рецептурные бланки харьковчанин использовал при покупке сильнодействующих средств в аптечных учреждениях с целью сбыта.

Мужчину разоблачили во время очередной перевозки с целью последующего хранения и сбыта 75 упаковок сильнодействующих лекарственных средств в багажном отделении автомобиля.

Харьковчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

 

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