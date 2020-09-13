Харьковщина не готова к ослаблению карантина - Минздрав

Харьковская область пока не готова к ослаблению карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, опубликовав таблицу индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 13 сентября 2020 года.

По определенным Минздравом критериям, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Так, по состоянию на сегодня, 13 сентября, в Харьковской области превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который составляет 139,5, тогда как должен быть меньше чем 40.

Напомним, за сутки на Харьковщине выявили 180 новых случаев коронавируса.

Кроме Харьковщины, по данным Минздрава, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 18 областей, это - Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Как сообщалось, за сутки в Украине выявили почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки 547 украинцев, а скончались 30.