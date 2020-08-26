Иностранцам закрыли въезд в Украину до конца сентября

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Это решение начнет действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.

"Запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Кроме того, Аваков добавил, что в рамках постановления предлагается откорректировать порядок пропуска на КПП с оккупированными территориями ОРДЛО и на административной границе с АР Крым.

Так, Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.