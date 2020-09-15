У Кернеса - коронавирус. В мэрии рассказали о состоянии городского головы

17-я городская больница на Московском проспекте. В течение дня к корпусу хирургии подъезжают элитные машины, в том числе - машины из кортежа мэра Харькова. Впервые они появились здесь в прошлый четверг. Именно тогда, 10 сентября, Геннадий Кернес официально ушел на больничный. В социальных сетях и некоторых СМИ начали публиковать сообщения о критическом состоянии мэра, про кому, отек мозга и другие жуткие подробности. В городском совете несколько дней не говорили о диагнозе, сегодня же все слухи опровергли. Вместе с тем, заявили - у Кернеса коронавирус.

Юрий Сидоренко, дир. Деп. по вопросам информации и связей с общественностью харьковского горсовета:

Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, ні про який набряк мозку, ні про якісь іші фейки, які можуть виникнути у хворій і політично озабоченій голові, не йдеться.

Состояние харьковского городского головы врачи оценивают как стабильно тяжелое. Транспортировать его за границу или привлекать иностранных специалистов, отметил спикер мэрии, Юрий Сидоренко, необходимости пока нет. Городской голова - в сознании, не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, добавил Сидоренко. На страницах Кернеса в социальных сетях сегодня также было опубликовано его обращение.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

Спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку.

Круг контактных лиц установили, подчеркнули в мэрии, все проходят тестирование на Covid-19 и ждут результатов исследований. D городском совете несколько изменили график работы, без маски в помещение не пускают, на входе в здание и в кабинетахстоят антисептики. Очередную сессию городского совета, которую планировали провести в сентябре, пока не назначили.

Юрий Сидоренко, дир. Деп. по вопросам информации и связей с общественностью харьковского горсовета:

Сесія не була призначена, вона стояла у планах. Розпорядження про її скликання не було. Плани чим і хороші, що їх можна змінити. Виникла робоча необхідність змінити плани. В тому числі і мер готується до сессії, теж читає документи, теж їх уважно вивчає, йому теж потрібен якийсь час.

В мэрии говорят - Кернес не отказывается от участия в выборах и планирует баллотироваться на пост городского головы. Правда,документы он должен подать самостоятельно до 25 сентября, чтобы участвовать в избирательной гонке.