Жителям Волчанского района обеспечили энергетическую безопасность

В рамках инвестиционной программы текущего года АО "Харьковоблэнерго" выполнило реконструкцию распределительных сетей села Бугаевка Волчанского района.

Таким образом, удалось обеспечить энергетическую независимость местных жителей во время осенне-зимнего периода.

«Дело в том, что часть Волчанского района до сих пор не подключена к Единой газотранспортной системе Украины и, соответственно, получает природный газ через ветку высокого давления с российской территории.

Благодаря обновлению электрических сетей созданы условия для перехода жителей с газового на электрическое отопление», - отметили в пресс-службе харьковских энергетиков.

Во время реконструкции было проведено техническое переоснащение двух трансформаторных подстанций с полной заменой воздушных линий электропередачи общей протяженностью около 12 км.

Сотрудниками предприятия установлено более 320 железобетонных опор и выполнен монтаж самонесущего изолированного провода.

Как отмечается, в ходе обновления энергосети использовалась новейшая продукция отечественных производителей электротехнического оборудования.

По словам специалистов АО "Харьковоблэнерго", в результате реконструкции удалось значительно улучшить качество напряжения и обеспечить безаварийную эксплуатацию распределительной сети населенного пункта.