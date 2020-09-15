В Харькове вышли на пикет матери-одиночки

В Харькове мамы-одиночки протестуют против новых правил начисления социальной помощи. Их с июля утвердил Кабмин. Некоторые категории льготников остались без выплат. И по замыслу чиновников такой механизм должен поощрять женщин идти работать и выходить из бедности.

Но по словам участниц пикета, найти работу, когда дома ребенок, который часто болеет, трудно.

ДАНА РЕЗНИК, участница пикета

Вот, я обходила не один магазин, допустим. Два перерыва по 15 минут, рабочий день с 7 до 7 вечера. Когда у него начинается вегето-сосудистая, у него 3-4 раза может идти ртом и носом кровь .У нас есть справки. Ему нужно давать таблетки, мерить давление. То есть практически полмесяца я , грубо говоря, за ним наблюдаю

Женщины рассказывают: не всегда заболевание ребенка является поводом для получения инвалидности. В то же время такие дети требуют особого внимания и больше времени, чем их сверстники

ИРИНА ЛАНСКАЯ, участница пикета

Я могу сказать, что только приготовление уроков у нас занимает около 7 часов. Это самых простых. Програма 3-4 класса. Потому что у ребенка есть особенность развития , он плохо вопринимает информацию

Людей вышло бы больше, говорят участницы пикета. Но многим не с кем оставить детей. К тому же из-за ситуации в регионе с заболеваемостью COVID-19 стараются избегать мест, где много людей. Потому что если заболеют, присматривать за детьми будет некому.